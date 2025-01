Sondagem da Intercampus coloca PS e AD taco-a-taco

O barómetro de janeiro Intercampus coloca o Partido Socialista e a Aliança Democrática com três décimas de diferença. O PS lidera a tabela com 24,7% e a AD segue-se com 24,4%. Mas ambos os partidos caíram nas intenções de voto desde a última sondagem, feita em novembro de 2024.

Assim, permanece o cenário de empate técnico. Não só pela curta diferença, mas também porque a margem de erro do barómetro é de 3,9%.

À medida que os indecisos cresceram em três pontos percentuais no mesmo estudo, verifica-se uma queda em quase todos os partidos. Só o Chega (15,2%), o Livre (3,4%) e o PAN (3%) registam ligeiras subidas.

A Iniciativa Liberal permanece como a quarta força política, com 6,1%, um ponto à frente do Bloco de Esquerda, que segue com 5,2%. A CDU fica pelos 3%.

Esta sondagem da Intercampus para a CMTV e Jornal de Negócios também olha para aprovação dos líderes políticos no panorama atual. Nesta pergunta, Luís Montenegro surge à frente, mas com uma aprovação média de três pontos. Segue-se Pedro Nuno Santos com 2,7. Nos líderes dos partidos, André Ventura é o que tem a aprovação mais baixa, com 2,2 pontos.

Quanto aos membros do Governo, os inquiridos pela sondagem acreditam que Ana Paula Martins, ministra da Saúde, é o elemento mais fraco do Governo.

O estudo foi feito entre 21 e 26 de janeiro de 2025 e contou com 638 entrevistas.

Na Sondagem das Sondagens

Ao incluir estes resultados na Sondagem das Sondagens - o agregador de sondagens da Renascença - a AD continua à frente, com 30,7% das intenções de voto, seguida de perto pelo PS, com 29,4%. O Chega sobre ligeiramente para os 17,5%.

No sentido contrário à sondagem do ICS/ISCTE também conhecida esta quinta-feira, os partidos pequenos verificam ligeiras subidas. A Iniciativa Liberal aparece em quarto lugar, com 5,7% das intenções de voto, seguida do Bloco de Esquerda com 4,3%.

A CDU e o Livre estão ambos pouco acima ds 3% e o PAN fecha a tabela com 2,4%.