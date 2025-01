Ricardo Leão. "Em Loures aumentou a criminalidade violenta"

Leão diz que a resposta está no policiamento de proximidade e anuncia a compra de 12 viaturas novas para a Polícia de Segurança Pública pagas com o orçamento municipal.

Ao programa Hora da Verdade da Renascença, o dirigente do PS e presidente da Câmara de Loures, admite que existe um problema de segurança no concelho, revelando que aumentaram a criminalidade violenta e a juvenil grupal.

Tal como em Lisboa, também em Loures há um problema de criminalidade violenta. É Ricardo Leão quem o diz, com queixas semelhantes à do autarca da capital: Carlos Moedas tem insistido que, apesar de ser segura, a cidade de Lisboa tem um problema que é preciso resolver através de mais policiamento nas ruas.

O autarca de Loures anuncia que está em curso a no(...)

"As pessoas estão preocupadas com a questão da segurança. Embora os dados digam que a criminalidade no geral baixou, em Loures aumentou a criminalidade violenta e a criminalidade juvenil grupal", diz Leão, defendendo que um autarca não deve ignorar aquilo que vai ouvindo na rua.

"Há um sentimento muito grande de insegurança que pode ser resolvido pelo policiamento de proximidade. É por isso que nós vamos adquirir mais viaturas. Vamos dar 12 viaturas à PSP, não é da nossa responsabilidade fazê-lo, mas é um contributo que o município de Loures vai dar para permitir esse maior aumento de policiamento de proximidade", esclarece o autarca.

Além disso, a autarquia vai ficar com a manutenção de mais seis viaturas.