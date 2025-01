​Mariana Vieira da Silva “não se revê na linguagem" de Pedro Nuno sobre aculturação de imigrantes

“Quando o governo aprova, em 2022 e em 2023, os vistos de CPLP - que se traduzem hoje numa larga maioria dos imigrantes que entram em Portugal - e um novo visto de procura de trabalho, estavam os próprios governos do Partido Socialista a procurar reduzir o peso que as manifestações de interesse tinham enquanto porta de entrada”, contrapõe Mariana Vieira da Silva.

“No que mais me distancio, é na linguagem utilizada, que não é tanto do cumprimento da lei da Constituição, mas a de uma certa apropriação de dimensões culturais, nas quais me revejo menos”, afirma a vice-presidente da bancada parlamentar do PS.

“Não há uma entrevista que possa mudar esse património de política pública”, diz a dirigente do PS no programa Casa Comum, da Renascença .

Autárquicas pesam?

O antigo deputado social-democrata Duarte Pacheco saúda a “evolução” das posições de Pedro Nuno Santos sobre imigração.

No entanto, o militante do PSD admite que está estratégia do líder do PS estará ligada à pressão de alguns autarcas socialistas da Grande Lisboa.

“E se assim for, tenho pena. Preferia que fosse genuíno esta evolução. Gosto de agentes políticos que tomam as medidas que acha mais adequadas de acordo com os seus objetivos e com aquilo que é concretizável”, aponta Pacheco.