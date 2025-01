Marcelo não vai responder ao Parlamento sobre caso das gémeas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que não se vai pronunciar sobre caso das gémeas, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

O chefe de Estado considera que não há qualquer declaração que envolva a Presidência da República.

"Não houve nenhuma declaração que avançasse com dados de facto que envolvessem a intervenção do Presidente da República. É muito simples: a menos que, no futuro, venham a surgir novos dados, eu não me posso pronunciar sem dados de facto e, portanto, não me pronuncio", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Os deputados da comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria tinham dado até 7 de fevereiro para o Presidente da República anunciar se vai responder a questões do Parlamento.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa rejeita a ideia de ter sido alvo de um ultimato por parte da CPI.

"Eu não sei qual é o ultimato. Tomei a minha decisão há dois ou três dias e tencionava hoje comunicar, por uma razão muito simples, porque não ia misturar isso com um Conselho de Estado que tinha como convidado o Sr. Mario Draghi", declarou o Presidente da República.

