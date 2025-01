Espionagem? Ventura sugere que pen pode ter sido usada para eventual chantagem

O líder do Chega, André Ventura, considera que o caso da pen com informação sensível encontrada no cofre do chefe de gabinete de António Costa "apresenta sinais evidentes de espionagem" e pede a audição urgente não só dos diretores da Polícia Judiciária e dos Serviços de Informações, como também do ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu.

Ventura falava esta quinta-feira aos jornalistas na Assembleia da República, onde considerou o caso "gravíssimo", alertando para a responsabilidade que "acarreta" para o Parlamento, pedindo por isso que as audições em causa aconteçam à porta fechada.