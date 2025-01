PS: Silêncio de Montenegro sobre Hernâni Dias mostra "dois pesos e duas medidas"

O PS afirmou esta quarta-feira que o silêncio do primeiro-ministro sobre o caso que levou à demissão de Hernâni Dias demonstra que Luís Montenegro tem "dois pesos e duas medidas". O ex-secretário de Estado demitiu-se esta terça-feira, depois de uma investigação da "RTP" ter mostrado que criou duas empresas que beneficiavam da nova lei dos solos enquanto elaborava a legislação. Em declarações aos jornalistas no Parlamento sobre a demissão do ex-secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, a deputada do PS e antiga ministra da Habitação, Marina Gonçalves, criticou o que diz ser "uma mudança de atitude" de Luís Montenegro na passagem de líder da oposição para primeiro-ministro, afirmando que o seu silêncio sobre este caso põe em evidência as suas incoerências. "Achamos estranho é que o agora primeiro-ministro, que é exatamente a mesma pessoa que era líder da oposição, tenha agora uma posição diferente, quer no silêncio, quer na atitude concreta, porque é certo que aceitou o pedido de demissão, mas é certo também que ele partiu do secretário de Estado e não de uma avaliação que no passado era tão rápida a fazer", apontou.

A deputada insistiu que Montenegro, enquanto líder da oposição, "era mesmo muito vocal em qualquer matéria, independentemente das explicações" e se apressava a falar de "peso político negativo" e a exigir consequências, e frisou que o PS, agora na oposição, "não está a tirar consequências". Marina Gonçalves sublinhou ainda que o partido aprovou um requerimento apresentado pelo BE para ouvir no parlamento o ex-secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território por considerar fundamental que haja esclarecimentos sobre o caso que levou à sua demissão. A socialista ressalvou que os socialistas querem ouvir Hernâni Dias no parlamento antes de "avançar com qualquer outra informação ou diligência" e diz aguardar com "especial enfoque" a escolha do seu sucessor no executivo. Também a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, reagiu hoje no parlamento à demissão de Hernâni Dias, considerando "absolutamente gravosa" a forma como Hernâni Dias, alegadamente, poderia retirar benefícios próprios da alteração da lei dos solos, mas ressalvando que respeita a presunção de inocência do antigo secretário de Estado.