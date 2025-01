O caso da pen em São Bento. "Não podemos estar sempre a abrir casos novos e não encerrar nenhum"

Mariana Vieira da Silva considera que há demasiadas aberturas de inquéritos sobre responsáveis de cargos políticos sem que tenham um desfecho conhecido. No programa "Casa Comum", da Renascença, a ex-ministra da Presidência comentou a investigação, conhecida esta quarta-feira, a uma alegada violação do segredo de Estado devido a uma "pen" encontrada no cofre do antigo chefe de gabinete de António Costa.

A socialista alertou para o facto de haver "sistematicamente casos a serem abertos e nunca serem terminados", recordando o caso de João Galamba, que "esteve quatro anos sob escuta, e o processo continua exatamente na mesma do momento em que ele se demitiu".

Vieira da Silva também lembrou que António Costa "já se demitiu há 14 meses, com consequências políticas - independentemente do julgamento que cada um faça do assunto - gravíssimas", reforçando que a abertura de novos casos "gera um clima de suspeição generalizada".