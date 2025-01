Manuel Pizarro: "Não temos nenhum problema estrutural no sistema de saúde materno-infantil"

O antigo ministro da Saúde Manuel Pizarro considera que não existe "nenhum problema estrutural no sistema de saúde materno-infantil".

Ouvido esta quarta-feira na comissão parlamentar de Saúde, Pizarro sublinhou que os cinco melhores anos sobre a mortalidade infantil incluem os últimos quatro anos e que, por isso, não há "nenhum problema estrutural no sistema de saúde materno-infantil".

Na origem desta audição estiveram os dados revelados provisoriamente em dezembro do ano passado que indicam que em 2024 morreram 261 bebés abaixo de um ano de idade - o valor mais elevado de 2019. Pizarro defende que estes dados devem ser estudados "com rigor e sem alarmismo".

Em resposta aos deputados, o antigo governante defendeu que é necessário "estar atento", mas que "não se pode extrapolar uma decisão global para dados de um ano".

Manuel Pizarro reconhece que os dados preliminares apontam para um aumento da mortalidade infantil, mas os dados oficiais só são conhecidos entre abril e maio, pelo que será necessário compreender se o aparente aumento "é algo regular ou que aconteceu esporadicamente".

O ex-ministro da Saúde considera que, do ponto de vista da demografia em saúde pública, "tudo joga em aumentar a dificuldade". Para Pizarro, há vários pontos que devem ser tidos em conta como "a idade das mães no nascimento do primeiro filho, a percentagem de partos acima dos 40 anos e partos de mulheres de nacionalidade não portuguesa que não são acompanhadas".

O ex-governante recorda que a antiga ministra Marta Temido apresentou a demissão depois do caso de uma grávida estrangeira que chegou a Portugal com 37 semanas "em que ninguém falava uma língua que fosse possível o diálogo".

Pizarro defendeu por isso, que os tudo tem que ser estudado "com muito rigor e sem alarmismo" e afirmou não ter dúvidas de que os dados serão avaliados "com exaustão".

Sobre a imigração e o turismo de saúde, o antigo ministro criticou a proposta de alteração à lei de bases da Saúde pelo facto de não resolver o problema. Manuel Pizarro alerta que as propostas de alteração permitem, na mesma, que uma mulher grávida de 37 semanas que chegue ao país possa recorrer ao SNS por ser um caso urgente, no entanto um cidadão que viva no país - de forma ilegal - não pode recorrer aos cuidados de saúde, mesmo tendo uma doença contagiosa que pode acabar por passar a outros.

O ex-ministro considera que a proposta em debate "é perversa" e que o turismo de saúde deve ficar ao cuidado dos sistemas de segurança. "Temos que fazer alguma coisa com o turismo de saúde abusivo, mas o alguma coisa deve ser no sistema de segurança interna que é aí que se deve e investigar e não no sistema de saúde", defendeu.

O ex-ministro do governo do PS reconheceu que idealmente todas as maternidades deviam funcionar "24 horas por dia, sete dias por semana", no entanto, defendeu que não sendo possível o modelo utilizado pelo atual Governo de anunciar as maternidades abertas ao fim-de-semana à quinta-feira não traz grande previsibilidade. "A mim ainda ninguém me convenceu que não sendo possível (a abertura em pleno) que o método adotado pelo Governo em que fui ministro de anunciar com três meses de antecedência a rotação das maternidades não é melhor que anunciar à quinta feira o que vai estar a funcionar ao fim de semana", disse.

Manuel Pizarro acusou o atual Governo de ter mais maternidades encerradas. "Nunca tinha acontecido ter as três maternidades da península de Setúbal encerradas ao mesmo tempo", exemplificou.