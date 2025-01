Ex-presidente Nuno Cardoso recandidata-se à câmara do Porto como independente

O ex-presidente socialista da Câmara do Porto Nuno Cardoso vai recandidatar-se àquele cargo, como independente pelo movimento "Pensar o Porto", nas eleições autárquicas deste ano, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, aquele movimento, que se apresenta como uma "plataforma que atua no âmbito da promoção cultural, cívica, social e empresarial da região", salienta que "pretende aproveitar a larga experiência autárquica e de gestão da cidade do Porto" de Nuno Cardoso.

Nuno Cardoso foi presidente da Câmara Municipal do Porto entre 1999 e 2001, substituindo Fernando Gomes, que foi para o Governo.

No texto, o "Pensar o Porto" aponta como objetivo "conquistar a confiança dos portuenses, através de ações estratégicas para o futuro da cidade, que garantam o desenvolvimento económico-social dos portuenses, unindo a "grande cidade do Porto" e recuperando o seu protagonismo e liderança no contexto nacional".

Esta é a segunda vez que Nuno Cardoso lidera uma lista à Câmara do Porto como independente, tendo sido candidato nas eleições autárquicas de 2013 sob o lema "Porto de Futuro".

Naquelas eleições, Nuno Cardoso obteve 1,08% da votação (1.255 votos), sendo que foi eleito presidente da Câmara Municipal do Porto o atual autarca, Rui Moreira, com 39,25% (45.411 votos).

A candidatura independente apoiada pelo movimento "Pensar o Porto" será apresentada na sexta-feira.

A Lusa tentou falar com Nuno Cardoso, mas até ao momento não foi possível.

Até ao momento, já foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro, pelo PS, e de Diana Ferreira, pela CDU.

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 setembro e 14 outubro de 2025.