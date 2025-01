Ventura insiste que Miguel Arruda renuncie ao mandato de deputado

Ventura já tinha pedido que Arruda deixasse o Parlamento na quinta-feira passada, quando reuniu com o deputado. Esta terça-feira, o novo pedido aconteceu no fim de uma declaração aos jornalistas, em que o líder do Chega repetiu, insistentemente, que foi o partido que teve a iniciativa de comunicar a existência de malas no gabinete de Miguel Arruda.

"Queria pedir ao senhor deputado Miguel Arruda que renunciasse ao seu mandato de deputado. Perante o que aconteceu ontem, perante a evidente fragilidade psíquica em que se encontra, perante a evidência dos factos, eu não tenho outro caminho como presidente do partido se não pedir-lhe encarecidamente em nome da dignidade, em nome do grupo parlamentar pelo qual foi eleito, que renuncie ao seu mandato", afirmou Ventura.

André Ventura pediu, esta terça-feira, que Miguel Arruda, acusado de furtar malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, apresente a renúncia do mandato de deputado na Assembleia da República. O líder do Chega disse que foi o partido a comunicar a existência de malas ao presidente da Assembleia da República, provocando as buscas policiais de segunda-feira .

"Foi o Chega que, na quinta-feira, comunicou ao presidente da Assembleia da República a existência destes objetos como possibilidade de serem relacionados ou de estarem relacionados com o produto do crime, de um crime que tinha sido publicamente exposto", declarou Ventura, apontando como intenção permitir "a necessária articulação entre um órgão de soberania, o Parlamento, e as autoridades judiciais ou judiciárias".

"Ontem o Chega foi contactado para dar autorização e acesso ao seu espaço, para que pudesse ser averiguado e apreendido esse eventual objeto do crime", acrescentou o líder do partido, para quem "o que ocorreu no Parlamento não foi uma busca", mas sim resultado de uma "denúncia do próprio Chega" e uma "articulação e uma autorização do próprio Chega para que essa apreensão pudesse acontecer".



A insistência surge depois de o Ministério Público revelar que chegou a acordo com a Assembleia da República para levar a cabo a apreensão das malas e outros objetos no gabinete de Miguel Arruda.