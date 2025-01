Quatro malas e uma mochila apreendidas nas buscas ao gabinete do deputado Miguel Arruda

As buscas tiveram como alvo o gabinete de trabalho do parlamentar Miguel Arruda, que entretanto deixou o Chega e passou a deputado não-inscrito.

"Foram hoje realizadas buscas e apreensões no gabinete do Deputado Miguel Arruda na Assembleia da República", indica o gabinete de comunicação do Parlamento, em comunicado enviado à Renascença .

O Parlamento foi esta segunda-feira alvo de buscas no âmbito do "caso das malas" , que envolve o ex-deputado do Chega Miguel Arruda , que é suspeito de furtos em aeroportos, confirmou à Renascença a Assembleia da República e fonte da PSP.

Depois do caso do alegado furto de malas, Miguel A(...)

O pedido para efetuar as buscas foi feito ao presidente da Assembleia de República, José Pedo Aguiar-Branco, que comunicou ao partido Chega.

Contactado pela Renascença, o gabinete de José Pedo Aguiar-Branco disse que tudo decorreu normalmente e que o presidente do Parlamento, que está em Madrid, chega na terça-feira à tarde a Lisboa e vai falar sobre o caso.

As buscas ao gabinete de Miguel Arruda no Parlamento demoraram cerca de 40 minutos.

Quatro malas e uma mochila



O deputado Rui Paulo Sousa do Chega disse à Renascença que esteve presente no momento das buscas como vice-presidente do grupo parlamentar do Chega e como vice-presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Segundo Rui Paulo Sousa, logo na passada quinta-feira, o Chega informou o presidente do Parlamento que havia várias malas no gabinete de Miguel Arruda e que o partido não se opunha a possíveis buscas que as autoridades pudessem querer fazer.

Segundo o deputado do Chega, as autoridades apreenderam quatro malas e uma mochila.

Na sexta-feira a SIC revela uma fotografia onde se veem várias malas no gabinete que Miguel Arruda, partilha com Daniel Teixeira.

Miguel Arruda, deputado eleito pelo círculo dos Açores, foi constituído arguido e alvo de buscas na semana passada, devido a suspeitas de furto qualificado de malas nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada.

As buscas decorreram na residência do deputado nos Açores e também na casa que ocupa quando está em trabalho parlamentar em Lisboa.