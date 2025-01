Portugal e Cabo Verde reforçam "excelência da relação bilateral" e aprovam linha de crédito até 100 milhões

A Cimeira entre Portugal e Cabo Verde, que se realiza em Lisboa, vai assinalar e reforçar “a relação bilateral de excelência” em termos políticos, económicos e culturais que existe entre os dois países e que é exemplo de integração da comunidade estrangeira em Portugal e em Cabo Verde.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro diz à Renascença que um dos acordos é uma nova linha de crédito para projetos de investimento empresarial num valor até 100 milhões de euros.

A cimeira entre os dois países que ficou decidida em abril, quando Luís Montenegro visitou Cabo Verde, vai contar com 15 ministros dos dois países, com as tutelas da Economia, Finanças, Administração Interna, Justiça, Defesa, Trabalho e Ambiente.

Desta cimeira é esperado ainda o alargamento do programa de conversão de dívida pública em investimento verde, através do Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde, e o reforço da aposta na formação através de Centros de Excelência de Formação Profissional em Cabo Verde cofinanciados por Portugal.

Depois das reuniões entre os ministros que se realizaram na segunda-feira à tarde, na terça-feira de manhã, Luís Montenegro recebe na residência oficial de São Bento o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, para uma reunião de trabalho. Os dois seguem depois para o Palácio das Necessidades, onde vai decorrer a reunião plenária da Cimeira Portugal-Cabo Verde.

Depois de assinados os acordos e do almoço, os dois primeiros-ministros discursam na cerimónia de encerramento do Fórum Económico Portugal-Cabo Verde, que decorre durante todo o dia com o tema “Parceiros estratégicos no investimento nas transições energética e digital”.

Esta é a sétima cimeira entres os dois países. Os encontros bilaterais começaram em 2010 com a assinatura do Tratado de Amizade e de Cooperação entre Portugal e Cabo Verde.

Acordo vai permitir transplantes renais no arquipélago

Cabo Verde e Portugal vão assinar um acordo na cimeira que vai permitir a realização de transplantes renais no arquipélago.