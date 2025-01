Imigração. Montenegro saúda posição de Pedro Nuno Santos (que não recua, apesar das críticas no PS)

O tema que os aproxima não é o mais habitual entre esquerda e direita: quando se fala de imigração, Luís Montenegro está satisfeito com Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos está imune às críticas internas do partido. Esta terça-feira, Montenegro saudou o secretário-geral dos socialistas, depois de este ter defendido que, quando era Governo, o PS "não fez tudo bem" no que toca a imigração. Falando pela primeira vez desde que Pedro Nuno Santos fez aquelas declarações ao Expresso, Montenegro considerou que, com esta posição, o país regressa a "um consenso alargado", que vigorou "até há poucos anos", e que dá "maior previsibilidade aos imigrantes". O primeiro-ministro falava na conferência de imprensa final da VII Cimeira com Cabo Verde.

Em Aveiro, e depois de duras críticas dentro do PS — com vários membros do Governo de António Costa a acusarem o atual lidar de se colar às políticas de direita —, Pedro Nuno Santos foi claro: não recua no que disse. "Este é um tema importante das sociedades contemporâneas", afirmou o socialista, à margem de uma visita ao projeto RAIZ, do Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, e pouco depois de o primeiro-ministro ter saudado a sua postura. "O Partido Socialista tem que ser muito claro sobre o tema e foi aquilo que eu procurei ser, não vai haver nenhum recuo naquilo que eu disse." Consenso é "muito positivo" Luís Montenegro defendeu que, para os imigrantes, é importante "saberem que as duas principais forças políticas do país têm princípios de proximidade nas suas políticas de imigração". Na sua opinião, isso garante a estas comunidades terem "um horizonte alargado" sobre as condições da sua vinda para Portugal.