Demitiu-se o secretário de Estado Hernâni Dias

O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, pediu a demissão e o primeiro-ministro aceitou.

A informação foi avançada esta terça-feira, em comunicado, pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Nesta ocasião, o primeiro-ministro expressa reconhecimento ao Dr. Hernâni Dias pelo empenho na concretização do Programa do Governo em áreas de particular importância, e sublinha o desprendimento subjacente à decisão pessoal tomada", refere o comunicado do Governo.



O gabinete de Luís Montenegro adianta que o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território" será oportunamente substituído no cargo".

A demissão de Hernâni Dias acontece dias depois de ser noticiado que criou duas empresas no setor imobiliário, em outubro e novembro do ano passado, quando já integrava o Governo.

