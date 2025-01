Caso das gémeas: Marcelo já decidiu, mas não revela se vai responder ao Parlamento

O Presidente da República assegura que já decidiu se vai (ou não) pronunciar-se na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas, no entanto, prefere não revelar para já o que vai fazer.

"Está quase", responde Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas que, esta terça-feira à tarde, lhe perguntaram sobre o tema - as audições terminaram na semana passada. O chefe de Estado disse várias vezes que decidia se responderia ao Parlamento no fim de todos os protagonistas irem ao Parlamento.

Sendo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa tem a possibilidade de recusar-se a responder ao Parlamento e pode também pronunciar-se por escrito, evitando assim uma audição presencial na Assembleia da República, como tem insistido o Chega.

O chefe de Estado não quis comentar o caso do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, que criou duas empresas imobiliárias enquanto trabalhava na lei dos solos, segundo uma investigação da "RTP".

"Vamos esperar para ver as conclusões" a que a investigação "chega", disse Marcelo aos jornalistas, realçando que a decisão sobre a demissão é "do próprio, ou do chefe do Governo".

