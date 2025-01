Ana Mendes Godinho confirmada como candidata do PS a Sintra

Ana Mendes Godinho vai ser a candidata do PS à câmara municipal de Sintra para as eleições autárquicas de 2025. A notícia foi confirmada esta terça-feira por Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, em declarações aos jornalistas após a visita a uma empresa em Aveiro.

"Ana Mendes Godinho é alguém que tem uma grande experiência política em pastas muito importantes, como a do turismo, também como a do trabalho e segurança social, é uma mulher dinâmica, com mundo, com uma visão moderna das cidades e do país", declarou o líder socialista, afirmando que a ex-ministra "será não só uma grande candidata mas, ganhando, uma grande presidente da Câmara Municipal de Sintra para continuar não só o trabalho bem feito que vinha de trás mas para dar um novo impulso obviamente com as suas novas ideias, a sua nova energia".

A socialista é deputada e foi ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social entre 2019 e 2024, nos últimos dois governos liderados por António Costa. Antes, entre 2015 e 2019, foi secretária de Estado do Turismo.

A autarquia de Sintra é atualmente liderada por Basílio Horta, independente que foi eleito por listas do PS e que atingiu o limite de três mandatos ao vencer as eleições autárquicas de 2021.