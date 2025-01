Presidente da República diz que é obrigação de todos recordar as vítimas do holocausto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou, esta segunda-feira, o 80.º aniversário da libertação do campo de concentração e exterminação de Auschwitz e o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, numa numa nota publicada no site da Presidência.

“O campo de concentração e exterminação de Auschwitz foi libertado há 80 anos, revelando a escala das atrocidades cometidas pelo regime nazi naquele e noutros locais, que chocaram para sempre o mundo inteiro”, pode ler-se.

O Presidente da República presta “uma sentida homenagem a todas as vítimas da barbárie nazi”, assinalando que é obrigação de todos recordar as vítimas do holocausto.

“Num mundo crescentemente polarizado, é nossa obrigação permanente e coletiva recordar as vítimas do antissemitismo e de outras formas de ódio e discriminação, para que atos abomináveis como os perpetrados pelo regime nazi durante a Segunda Guerra não voltem a repetir-se”, defende Marcelo.

O Chefe de Estado reitera ainda “o imperativo da preservação da memória das vítimas do Holocausto, bem como da promoção da tolerância e da luta contra o ódio e a segregação”.