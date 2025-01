Portugal pode "antecipar ainda mais" a chegada aos 2% do PIB na Defesa

[em atualização]

Portugal está disponível para "antecipar ainda mais" a chegada aos 2% do PIB no investimento em Defesa, atualmente marcado para 2029. Luís Montenegro anunciou a disponibilidade do Governo esta segunda-feira, no final do almoço com Mark Rutte, secretário-geral da NATO, no Palacete de São Bento.

"Estamos disponíveis para poder antecipar ainda mais o nosso calendário da trajetória de evolução do nosso investimento nesta área", afirmou o primeiro-ministro na conferência de imprensa, avisando que essa mudança "dependerá muito daquilo que nós formos capazes de fazer internamente".

Luís Montenegro anunciou ainda "uma taskforce criada entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças", que estará a "finalizar o trabalho com vista a tornar mais atrativo e exequível o projeto de reforço da nossa capacidade produtiva e industrial".

No final do encontro com o chefe da Aliança Atlântica, o primeiro-ministro português referiu que o "compromisso em atingir 2% do PIB em despesa de Defesa" exige "uma aceleração de uma trajetória que infelizmente, nos últimos anos, teve como resultado nem sempre conseguirmos atingir o objetivo".

"Há em Portugal um forte compromisso do Governo e também das demais forças políticas, em particular do principal partido da oposição, em poder salvaguardar este nosso trajeto", garantiu o líder do Governo, para quem o investimento no sector será "crucial para manter a integralidade da Europa, para manter projetos políticos vivos como o projeto da União Europeia, e também o projeto da Aliança Atlântica".