Montenegro pede memória para evitar repetição de Auschwitz

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, utilizou esta segunda-feira a plataforma social X, antigo Twitter, para assinalar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, sublinhando que lembrar "é impedir que algum dia se possa repetir essa atrocidade".

"Há 80 anos era libertado o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, lembramos a desumanidade que destruiu vidas e famílias. Lembrar é impedir que algum dia se possa repetir essa atrocidade", escreveu Montenegro no Twitter.

Vários líderes europeus assinalaram esta segunda-feira os 80 anos da libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, construído pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial na Polónia, e apelaram para que a memória do Holocausto não desapareça.