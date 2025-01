Governo estuda fim das reformas antecipadas

O Governo está a estudar o fim das reformas antecipadas. Fonte do ministério da Segurança Social confirma à Renascença que essa é uma das várias medidas que estão a ser avaliadas pelo executivo liderado por Luís Montenegro.

O Correio da Manhã avança, esta segunda-feira, que o Governo se prepara para colocar um travão no acesso à reforma antecipada através de uma limitação do acesso a este regime. À Renascença, fonte do ministério assegura que a decisão "ainda não está tomada", mas assume que é uma das várias medidas que estão a ser estudadas.

O Governo criou um grupo de trabalho para estudar medidas que constam no Livro Verde da Segurança Social, ou seja, que pretendem dar sustentabilidade ao sistema de segurança social, que luta contra o envelhecimento da população.

Além do fim das reformas antecipadas, o Governo também está a avaliar a mudança da taxa contributiva para a Segurança Social.

"Tentativa de evitar rotura"

Na análise do economista e professor catedrático, João Duque, esta mudança

[artigo em atualização]