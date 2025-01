Câmara do Porto vai criar 13 novos parques infantis, requalificar 10 e ampliar seis

A Câmara Municipal do Porto pretende requalificar 10 espaços infantis, ampliar seis já existentes e criar 13 novos espaços de jogo e recreio em diversas zonas da cidade, avançou hoje o vice-presidente.

A informação foi avançada pelo vice-presidente, Filipe Araújo, na sequência da proposta apresentada pelo BE para que a câmara promovesse a criação de mais parques e adaptasse os já existentes na cidade a crianças com mobilidade reduzida e com doenças oncológicas.

"Em 2013 tínhamos 18 parques infantis e encontravam-se em fraco estado de conservação. Tivemos de atuar na requalificação e hoje, o Porto tem 39 espaços de recreio que estão distribuídos pela cidade", salientou Filipe Araújo, que detém o pelouro do Ambiente. Segundo o vice-presidente, no último ano foram realizadas "mais de 35.000 intervenções" nestes espaços.

Na sequência de um estudo elaborado pelo município aos 39 parques existentes, verificou-se a necessidade de requalificar 10 desses espaços, substituído e instalando equipamentos e pavimentos, avançou.

As obras de requalificação deverão decorrer este e no próximo ano no Parque da Pasteleira, na Associação de Moradores do Campo Alegre, no Palácio de Cristal, Fontaínhas, Jardim Paulo Vallada, Areosa, Parque do Covelo, Amial, Prelada -- Adelaide Estrada e Asas de Ramalde.

Simultaneamente, os parques infantis de Soares dos Reis, das Condominhas, de Santa Luzia, do Inatel, do Jardim de Arca dÁgua e do Jardim da Cordoaria serão alvo de obras de ampliação "programadas para os próximos dois a três anos".

Filipe Araújo avançou ainda que está prevista a criação de 13 novos espaços de jogos e recreio na cidade, nomeadamente, Jardim da Lomba, CETA -- Cooperativa Habitações Económicas, Praceta Cidade da Praia, Passeio Alegre, Jardim Sá da Bandeira, Largo de Valverde, Parque de Carte, Quinta de Salgueiros, Rua Prof. Joaquim Bastos, Bairro Central de Francos, Senhora do Porto, Rua João Araújo Correia e Jardim dos Alámos.

O município encontra-se em fase de contratação de projetos e espera que as obras decorram "nos próximos dois a três anos".

A proposta do BE foi aprovada com os votos favoráveis do PS e CDU, e a abstenção do movimento independente e do PSD. Defendendo a necessidade de se reconhecer "o direito das crianças brincarem na rua", o vereador do BE, Sérgio Aires, alertou para a necessidade de se criarem mais parques na cidade, e deu como exemplo a falta de um espaço desta natureza no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, para o qual alguns pais têm chamado à atenção.

Apesar de o município não ter "intervenção direta" nesta matéria, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, avançou que irá falar com a unidade hospitalar.

Também a social-democrata Mariana Macedo disse apoiar a intenção de Rui Moreira e disse que o partido está solidário com "qualquer melhoria" que possa ser feita no exterior do IPO do Porto.

Pelo PS, Rosário Gamboa destacou a importância do tema abordado pelo BE na proposta, sobretudo no que à inclusão e comunidade diz respeito, enquanto a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, destacou a necessidade de se apostar na criação destes espaços na cidade.