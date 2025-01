Buscas no Parlamento no âmbito do "caso das malas"

O Parlamento foi esta segunda-feira alvo de buscas no âmbito do "caso das malas", que envolve o ex-deputado do Chega Miguel Arruda, que é suspeito de furtos em aeroportos, avançou o jornal Público.

A ação foi realizada por agentes da PSP, acompanhados por uma juíza e de uma procuradora.

As buscas tiveram como alvo o gabinete de trabalho do parlamentar Miguel Arruda, que entretanto deixou o Chega e passou a deputado não-inscrito.

Miguel Arruda, deputado eleito pelo círculo dos Açores, foi constituído arguido e alvo de buscas na semana passada, devido a suspeitas de furto qualificado de malas nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada.

As buscas decorreram na residência do deputado nos Açores e também na casa que ocupa quando está em trabalho parlamentar em Lisboa.



O deputado é suspeito de ter furtado malas nos aeroportos de Ponta Delgada e Lisboa, durante vários meses, sempre que voava para casa (no final da semana de trabalhos parlamentares) ou regressava ao continente.



Os artigos seriam depois colocados à venda numa plataforma online.

Miguel Arruda admitiu ter levado uma mala por engano, mas nega estar envolvido numa onda de furtos.

Em entrevista à CNN Portugal, sugeriu que vídeos de vigilância usados como prova contra si poderiam ser imagens adulteradas por inteligência artificial.

Na sequência do escândalo, Miguel Arruda abandonou a bancada parlamentar do Chega e passou a deputado não-inscrito.