Alexandra Leitão diz que não há "posição nova" do PS ou de Pedro Nuno Santos em matéria de imigração

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, defende Pedro Nuno Santos e pede mais serenidade nas discussões sobre a imigração, depois de o líder socialista ter dito em entrevista ao Expresso que não se fez tudo bem nos últimos anos quanto à imigração.

Em declarações, na noite de domingo, na CNN, a líder parlamentar do PS diz que o tema da imigração está a ser tratado de forma muito polarizada. "As reações na sociedade, nas forças políticas, à entrevista do secretário-geral do Partido Socialista”, demonstram que o assunto da imigração está a “ser tratado com uma enorme polarização na sociedade e nas diversas forças políticas”.

Está a ser “tratado com uma perspetiva sempre pouco serena, pouco construtiva, muito polarizada, muito extremada”, reforçou.

Alexandra Leitão considera que Pedro Nuno Santos não tomou nenhuma posição nova sobre a manifestação de interesse.

“Não foi o Partido Socialista nem agora o secretário-geral do Partido Socialista que tomou nenhuma posição nova relativamente à manifestação de interesses”, garantiu.

"Ainda antes do verão, o Governo revogou a figura da manifestação de interesses. E se forem ler o requerimento no qual o Partido Socialista pede a apreciação parlamentar, em momento algum é dito que o Partido Socialista pediu a apreciação parlamentar para revogar o decreto-lei, isto é, para repor a manifestação de interesses."

Na entrevista ao Expresso, o líder do PS admitiu que não se fez tudo bem nos últimos anos quanto à imigração. Pedro Nuno Santos disse mesmo que vai propor uma solução legislativa que permita regularizar imigrantes que estão a trabalhar, mas recusa recuperar a manifestação de interesses.

A entrevista de Pedro Nuno Santos motivou críticas de vários socialistas com Ana Catarina Mendes a acusar o líder do PS de “aproximação à direita” e José Luís Carneiro a dizer que a declaração do líder socialista “só pode assentar em pressupostos errados”.