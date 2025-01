CDS apresenta candidatos autárquicos no final de março ou início de abril

O CDS vai apresentar os seus candidatos autárquicos numa convenção a realizar no final de março ou início de abril.

O anúncio foi feito pelo líder do partido, Nuno Melo, na celebração do 50º aniversário do primeiro congresso do partido no Palácio de Cristal, em que os militantes foram cercados durante várias horas.

“No final de março, porventura no início de abril, dependendo das questões logísticas nós realizaremos uma grande convenção e nessa convenção iremos apresentar as estratégias, vamos explicar as apostas e vamos dar a conhecer candidatos. E dali até às eleições autárquicas virão todos mobilizados. Traremos novas e grandes alegrias ao nosso partido”, afirmou.

No local onde há 50 anos os militantes do CDS foram cercados, Nuno Melo referiu que o partido continua a ser alvo de muitos cercos, e a ser dado como “morto”, mas “continua vivo”.

Nuno Melo agradeceu a Rui Moreira o caminho que tem feito em conjunto com o CDS, e deixou no ar a possibilidade de ambos continuarem a fazer caminho em conjunto.

“Quem sabe no futuro outros desafios não nos levarão a par”, foi a expressão que Nuno Melo não quis explicar no final, mas que poderá estar relacionada com as próximas eleições presidências.

Rui Moreira foi o primeiro a discursar para pedir desculpa ao CDS pelo cerco do Palácio de Cristal há 50 anos.

"Aquilo que aconteceu há 50 anos foi uma verdadeira vergonha e algumas pessoas que estiveram lá fora continuam a gabar-se do que fizeram. Cinquenta anos depois, e em nome da cidade do Porto, desculpem", disse Rui Moreira.