Autárquicas. Carolina Serrão será a candidata do BE a Lisboa

A candidatura de Carolina Serrão à presidência da Câmara Municipal de Lisboa foi aprovada este sábado em plenário de militantes daquela concelhia do Bloco de Esquerda (BE), depois de o nome ter sido anunciado na semana passada.

A atriz Carolina Serrão foi aprovada na semana passada pela coordenadora concelhia do BE de Lisboa como cabeça de lista do partido à câmara da capital nas próximas eleições autárquicas, nome que foi hoje ratificado pelo plenário de militantes.

De acordo com Ricardo Moreira, dirigente do BE, esta escolha foi aprovada pelos militantes da concelhia, recolhendo cerca de 85% dos votos.

Moreira indicou à Lusa que a candidatura será apresentada publicamente no próximo dia 08 de fevereiro.

Na reunião de cerca de duas horas, que decorreu na sede distrital do BE, foi também abordada a possibilidade de uma eventual coligação pré-eleitoral à esquerda.

"Abordámos essa questão nos mesmo termos em que abordámos antes", disse Ricardo Moreira em declarações à agência Lusa no final da reunião desta noite, indicando que o BE "está disponível para conversar com todas as forças progressistas para derrotar Carlos Moedas, e também para mudar a cidade".

O deputado municipal afirmou que, neste plenário, os militantes do BE discutiram "como está a cidade" e deixaram "grandes críticas à gestão de Carlos Moedas", defendendo a "necessidade de ter um programa forte, que mude a cidade".

Ricardo Moreira disse que foram abordados temas como a habitação e a "necessidade de haver casas que as pessoas podem pagar", a mobilidade, que consideraram "estar caótica", e respostas para as pessoas em situação de sem-abrigo, uma realidade que continua "a crescer muito".

Carolina Serrão nasceu e vive em Lisboa, tem 35 anos e é atriz e criadora. Foi candidata nas listas do BE nas legislativas do ano passado, pelo círculo de Lisboa, em oitavo lugar.

Esta escolha não coloca de parte a possibilidade de uma eventual coligação pré-eleitoral à esquerda em Lisboa, com PS, Livre e PAN, uma vez que o BE já tinha anunciado desde o ano passado que iria apresentar uma candidatura própria à autarquia da capital, mantendo-se em aberto o diálogo sobre um programa comum.

Também na semana passada, Alexandra Leitão foi confirmada como cabeça-de-lista pelo PS à Câmara Municipal de Lisboa, e já depois de o seu nome ter sido tornado público, tanto BE, como Livre e PAN, mantiveram a abertura para uma coligação pré-eleitoral, avisando que a construção de um programa comum será determinante.

Também à esquerda, a CDU (coligação PCP/PEV) já anunciou que o seu candidato em Lisboa será o vereador e ex-eurodeputado João Ferreira (PCP), tendo-se distanciado desta eventual aliança. .

Nas autárquicas de 2021, o BE elegeu Beatriz Gomes Dias como vereadora na capital, tendo ficado em quarto lugar, com 6,2% dos votos, o que correspondeu a 15.054 boletins.