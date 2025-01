PS questiona Governo sobre falta de pagamento às instituições do setor social

O PS quer explicações do Governo sobre falta de pagamento no setor social, alertando que cerca de mil instituições aguardam o pagamento da Segurança Social pela aquisição de viaturas elétricas como parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Num requerimento entregue esta sexta-feira no Parlamento, os socialistas querem saber se “foram realizadas ou estão delineadas” diligências para que estas instituições sejam ressarcidas das quantias em dívida.

À Renascença, o deputado e primeiro subscritor do requerimento, Nuno Fazenda, dá conta de “atrasos significativos” de “vários meses” nos pagamentos de projetos cofinanciados pelo PRR.

“Já vão cerca de 10 meses desde que este Governo tomou posse e não há desculpas para que haja atrasos significativos nos pagamentos a essas entidades. De que valores é que nós estamos a falar e em atraso desde quando?”, questionou o ex-secretário de Estado do Turismo do último Governo de António Costa.

O PS fala numa “total incapacidade de resposta” em relação ao pagamento dos montantes devidos e que estão a colocar em risco a sustentabilidade financeira de muitas instituições em todo o país, pedindo esclarecimentos ao ministro da Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.