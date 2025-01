"Não há nenhuma mudança". Líder do PS responde a críticas sobre imigração

O líder socialista desvalorizou esta sexta-feira as críticas feitas a propósito da posição que assumiu sobre a imigração e defendeu que um partido humanista se deve preocupar com a forma como Portugal recebe quem chega para trabalhar.



Em declarações aos jornalistas em Tondela, onde participou na apresentação do candidato socialista à Câmara, Pedro Nuno Santos disse que "as críticas fazem parte da vida política" e têm de ser encaradas "com normalidade".

"Um partido humanista como o meu tem que ter preocupação pela forma como o país recebe quem vem trabalhar para Portugal. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de receber, de acolher e ter um Estado social capaz de responder a essa procura adicional", considerou o secretário-geral do PS.

No seu entender, se o país não for capaz de garantir essas condições, está "a prestar um mau serviço do ponto de vista do humanismo".

"Nós não estamos a corresponder à necessidade de cuidar, de integrar e, portanto, é fundamental que nós tenhamos políticas de integração, que o país tenha condições para receber e isso é determinante para uma boa integração e o respeito dos trabalhadores estrangeiros", sublinhou.