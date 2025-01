Chega e Ventura partilham notícia falsa sobre estrangeiros condenados por violação

O líder do Chega recusa ter usurpado o grafismo do Expresso para divulgar uma notícia falsa sobre imigrantes condenados por violação, entretanto apagada. André Ventura defende que “não tem de se retratar” e que a publicação foi corrigida - embora permaneça com dados incorretos.

Em entrevista na SIC Notícias esta sexta-feira à noite, Ventura desafiou a jornalista a demonstrar onde a notícia, que cita o presidente da Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional, é falsa. Mas as conclusões de Hermínio Barradas não batem certo com os números da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

“Não tenho que me retratar, fizemos a correção que tínhamos a fazer”, disse o líder do Chega, referindo-se a uma segunda publicação, também ela errada.

Sobre a usurpação do grafismo do Chega para uma notícia do órgão de comunicação oficial do partido, André Ventura desvaloriza.

“O Chega e o Folha Nacional não podem usar o grafismo que melhor entendem, desde que não seja uma cópia dos outros [meios de comunicação]?”, questionou.

Uma notícia apagada e uma entrevista com citações erradas

O caso começou na quinta-feira, quando André Ventura partilhou uma notícia com o título “Sete em cada 10 condenados por violação são imigrantes. Apenas 29% são portugueses”.

A notícia foi publicada no órgão oficial do Chega, o Folha Nacional, mas no Instagram e no X, as publicações de André Ventura surgiram com a cor azul, tipo de letra e posicionamento de imagem iguais aos do site do Expresso, não correspondendo ao verde da página do Folha Nacional.

A notícia original, entretanto apagada, deu lugar a uma correção e novas publicações de André Ventura: “25% dos violadores nas cadeiras portuguesas são estrangeiros” é o novo título.