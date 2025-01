Trabalhos retomados no parlamento (EM ATUALIZAÇÃO]

Os trabalhos parlamentares da manhã desta sexta-feira foram interrompidos logo na abertura depois de o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, ter contestado a presença do deputado Miguel Arruda no seu lugar habitual no hemiciclo.

O presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, decidiu interromper os trabalhos para uma reunião de emergência com os líderes parlamentares.

A interrupção demorou 10 minutos. Os trabalhos foram retomados com o "deputado das malas" sentado no mesmo lugar, tendo Aguiar Branco dito que Miguel Arruda manterá aquela posição na bancada do Chega até à prócima conferência de líderes.