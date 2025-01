Secretário de Estado do Ordenamento do Território criou imobiliárias após entrar no Governo

O secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, Hernâni Dias, criou duas empresas no setor imobiliário, quando já estava no Governo, e uma delas não foi comunicada à Entidade da Transparência, como é obrigatório por lei. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias e RTP.

Hernâni Dias integra o Ministério da Coesão, que tutela as alterações à Lei dos Solos, que foi aprovada esta sexta-feira no Parlamento.



O governante, que foi autarca de Bragança, criou a sociedade familiar MCRH - Singular Lda, em 2024, quando já quando já estava no Governo.

Detém 35% da MCRH e a mulher é a gerente, com 35%. Cada filho tem 15% da empresa, que se dedica à compra e venda de bens imobiliários, construção civil, entre outros.

Duas semanas depois, em novembro de 2024, Hernâni Dias fundou a Prumo, Esquadria e Perspetiva, Lda, que não consta nos registos de interesses do governante na Entidade da Transparência, junto do Tribunal Constitucional. O secretário de Estado detém 50% do capital desta empresa, com sede na Maia, e a outra sócia é menor de idade.