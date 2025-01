"PSD foi atrás do Chega e agora é o PS que vai atrás do PSD". BE cola Pedro Nuno à "direita radical"

Fabian Figueiredo encosta, assim, Pedro Nuno ao Governo da AD e aos partidos mais à direita, lamentando as críticas do líder socialista sobre a manifestação de interesse, que Fabian Figueiredo defende como sendo um "mecanismo de regularização permanente de pessoas que vêm para Portugal porque é a economia que os chama ".

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Fabian Figueiredo acusa o líder do PS, Pedro Nuno Santos, de " mimetizar o discurso da direita sobre a política migratória ". Em declarações à Renascença , na sequência da entrevista ao Expresso do secretário-geral socialista sobre imigração, o dirigente bloquista diz que " o PSD foi atrás do Chega para acabar com a manifestação de interesse e agora é o PS que vai atrás do PSD".

Dirigente do PS vê na entrevista do líder do parti(...)

O dirigente do Bloco de Esquerda critica ainda Pedro Nuno Santos pelo facto de este considerar que a manifestação de interesse tem o "efeito chamada" de imigração. Trata-se de uma expressão "recôndita típica da direita radical que as forças progressistas devem evitar porque ela é mentirosa", defende Fabian Figueiredo, que conclui: "A economia precisa de mão de obra."

Notando uma alteração no discurso do líder do PS, o dirigente bloquista refere que "até há poucos dias havia um consenso entre as forças de esquerda e do centro que entendiam que se devia debater a política migratória com base nos factos".

O BE sempre se mostrou favorável à extinção do SEF, e com a criação de uma estrutura como a AIMA, e Fabian Figueiredo justifica que "o que não correu bem foi a transição" entre os dois organismos. Para o dirigente do Bloco, a AIMA não teve do Governo PS a "atenção necessária" e se "não correu bem" foi porque o governo de António Costa "falhou aos imigrantes por falta de documentação a horas".