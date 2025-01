Pedro Pinto: " Eu não posso responder pelos meus deputados"

Os trabalhos parlamentares desta sexta-feira foram interrompidos logo na abertura depois de o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, ter contestado a presença do deputado Miguel Arruda no seu lugar habitual no hemiciclo.

o presidente da Assembleia da República decidiu interromper os trabalhos para não alimentar a dicussão em plenário e reuniu-se de emergência, no seu gabinete, com os líderes parlamentares.



No arranque dos trabalhos, o presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco informou o plenário de que o deputado açoriano deixava a bancada do Chega e estava presente nos trabalhos na qualidade de deputado não-inscrito. Nestas circunstâncias, como sempre acontece neste tipo de casos, Arruda iria sentar-se na ultima fila da bancada do partido pelo qual foi eleito.

"Passou a deputado não-inscrito, não faz parte do grupo parlamentar do Chega e o lugar respetivo segue aquilo que tem sido sempre a prática quando acontecem coisas deste género que é passar para a última fila do hemiciclo", anunciou Aguiar Branco.

De imediato, Pedro Pinto pediu a palavra para dizer que o partido não se sente "confortável" com tanta proximidade e lembrar que Arruda não saiu "a bem" do Chega, pelo que teme consequências.

"Nós não nos sentimos confortáveis com o deputado Miguel Arruda sentado ao pé dos deputados do Chega, até porque as coisas, como sabem, não foram pacíficas e eu não posso responder pelo meu grupo parlamentar e pelo que possa acontecer nesta sessão plenária", disse Pinto, em jeito de ameaça

Mas a gota de água que levou à interrupção dos trabalhos acabou por ser a intervenção do deputado Rui Tavares, do Livre, que diz estar "chocado pelo silêncio do Chega" sobre a conduta de Miguel Arruda.

"Eu vou querer ler a ata desta reunião, para ver o que não lá está. Alguma vez apareceu a palavra 'pedimos desculpas', 'não fomos nós que o escolhemos' ou 'temos vergonh'a. Não quer mandar para as outras bancadas que esta mala aqui fica bem agarrada", disse Rui Tavares.

A interrupção dos trabalhos demorou 10 minutos e foram retomados com o "deputado das malas" sentado no mesmo lugar. Aguiar Branco explicou que Miguel Arruda manterá aquela posição na bancada do Chega até à próxima reunião da conferência de líderes.