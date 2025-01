Pedro Nuno Santos: "Não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito à imigração"

Veja também:

O líder do PS admite que não se fez tudo bem nos últimos anos quanto à imigração. Pedro Nuno Santos vai propor uma solução legislativa que permita regularizar imigrantes que estão a trabalhar, mas recusa recuperar a manifestação de interesses.

Em entrevista ao Expresso publicada esta sexta-feira, a imigração foi um dos principais temas, mas também as autárquicas deste ano ou as presidenciais de 2026, sobre as quais assumiu ser "importante que haja apenas uma candidatura" do campo político do PS porque "aumenta as possibilidades de vitória".

Sobre a questão da imigração, o líder do PS prometeu para o final do mês uma proposta para acabar com uma "situação de terra de ninguém ou um vazio na lei" porque foi eliminada a manifestação de interesse, mas recusou recuperar esse instrumento tal como existia porque aquilo que é preciso é "encontrar válvulas de escape que permitam a regularização de imigrantes que estão a trabalhar".

Apontando efeitos negativos da manifestação de interesse, Pedro Nuno Santos defendeu "a regulação da imigração de forma eficaz e humanista, com o outro lado, da integração".

"Não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito à imigração", assumiu.

Na opinião do líder do PS, o "Estado e o país não se prepararam para a entrada intensa de trabalhadores estrangeiros", dando como exemplos o SNS, a educação ou a habitação.