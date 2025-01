Miguel Arruda mete "baixa psicológica". Saída do Chega vale gabinete com orçamento de 5 mil euros

O deputado Miguel Arruda, arguido por suspeitas de furtar bagagens nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada que deixou o Chega e se tornou não-inscrito esta quinta-feira, diz que vai “meter baixa psicológica”, deixando o lugar na Assembleia da República vazio. A mudança na situação no Parlamento vai dar novos direitos ao deputado, incluindo um orçamento para um gabinete próprio.

Arruda afirmou à “SIC Notícias” que o caso o “rebentou psicologicamente” e afetou a família, que diz estar “um caco”. Sem ter consultado um médico, o deputado dos Açores, eleito pela lista do Chega, quer passar o período de baixa na ilha de São Miguel, e diz que não sabe quando volta. “Vou desligar o telefone”, garantiu.

Quando os deputados fazem parte de um grupo parlamentar, ou mesmo quando são os únicos a representar um partido, o deputado é substituído quando suspende o perde o mandato, passando o próximo nome na lista do partido a exercer as funções no Parlamento. No caso dos deputados não inscritos, não há candidatos efetivos ou suplentes não eleitos que os possam substituir, visto que já não representam o partido por cuja lista foram eleitos.

Neste caso, com uma baixa médica, não haveria substituição do deputado em nenhum caso, já que não há substituições de deputados por doença, a não ser por "doença grave que envolva impedimento do exercício das funções por período não inferior a 30 dias".

Mais tempo para falar

Em todo o caso, a passagem a deputado não inscrito dá novos direitos a Miguel Arruda, como mais tempo para falar no Parlamento. Segundo o Regimento da Assembleia da República, os deputados nesta situação podem fazer duas declarações políticas em cada sessão legislativa – o período anual de funcionamento do Parlamento, entre 15 de setembro e 15 de junho. As declarações políticas destes deputados podem durar, no máximo seis minutos.