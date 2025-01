Lacerda Sales nega pedido de consulta para as gémeas e confirma audiência com filho do Presidente

Antigo secretário de estado da Saúde está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito pela segunda vez e garante que nenhum membro do Governo pediu a consulta para as crianças. António Lacerda Sales admite que marcou audiência com Nuno Rebelo de Sousa, onde tomou conhecimento do caso e recusa dar mais esclarecimentos aos deputados.