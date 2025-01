Imigração. Ana Gomes critica socialistas que "tapam sol com a peneira, escamoteando responsabilidades"

"Não aceito que socialistas, alguns com responsabilidades neste processo, venham tentar tapar o sol com a peneira, escamoteando responsabilidades”, afirma Ana Gomes.

Em declarações à Renascença , a socialista entende que foram as falhas do Governo de António Costa que deram argumentos à direita e à extrema-direita.

As declarações do secretário-geral do PS sobre imigração estão a gerar polémica dentro do partido, mas Ana Gomes coloca-se ao lado de Pedro Nuno Santos.

As declarações de Pedro Nuno Santos sobre imigração não caíram bem em antigos membros do Governo de António Costa.

Em declarações à Renascença, Ana Catarina Mendes, dirigente do PS e ex-ministra adjunta de António Costa com a tutela das migrações, vê com "alguma estupefação" as declarações, defendendo que as críticas à manifestação de interesse feitas pelo líder do PS alteram "aquilo que tem sido a política de imigração defendida pelo Partido Socialista ao longo dos anos, e sobretudo ao longo dos últimos 30 anos". Além disso, vê na posição do líder do PS "uma aproximação à direita".



Já o dirigente do PS e ex-ministro da Administração Interna José Luís Carneiro considera que as declarações do líder socialista, Pedro Nuno Santos, ao Expresso sobre imigração “só podem assentar em pressupostos errados” e resultam de uma “informação que conduz a conclusões erradas”.

Em declarações à Renascença, José Luís Carneiro defende as opções dos sucessivos governos de António Costa no que toca ao tema da imigração e, em concreto, a manifestação de interesse, agora criticada pelo líder do PS. “O efeito de chamada de imigrantes, como mostram todos estudos realizados sobre esta matéria, está no crescimento da economia”, defende o dirigente socialista.



Em defesa do líder do PS saiu João Paulo Correia. O dirigente socialista argumenta que manifestação de interesse serviu num determinado ciclo, mas agora é preciso agora encontrar uma alternativa para a imigração.

Ao programa São Bento à Sexta, da Renascença, o deputado e ex-secretário de Estado do Desporto “subscreve na íntegra” as declarações do líder socialista Pedro Nuno Santos e avança que o PS vai apresentar uma proposta sobre imigração nas próximas semanas.