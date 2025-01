Imigração. Ana Catarina Mendes critica "aproximação à direita" de Pedro Nuno Santos

Ana Catarina Mendes, dirigente do PS e ex-ministra adjunta de António Costa com a tutela das migrações, vê com "alguma estupefação" as declarações ao Expresso de Pedro Nuno Santos sobre imigração, defendendo que as críticas à manifestação de interesse feitas pelo líder do PS alteram "aquilo que tem sido a política de imigração defendida pelo Partido Socialista ao longo dos anos, e sobretudo ao longo dos últimos 30 anos". Além disso, vê na posição do líder do PS "uma aproximação à direita".

Em declarações à Renascença, a eurodeputada socialista fala num "volte-face" por parte do líder do PS e defende que o "fim da manifestação de interesse é uma corrida às máfias para agarrarem as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade e que ficam entregues a redes de tráfico de pessoas e entregues à sua sorte".

Ao contrário do que Pedro Nuno Santos defende na entrevista ao Expresso, Ana Catarina Mendes refere que "a manifestação de interesse não é uma chamada de pessoas para vir para Portugal".