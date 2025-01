Direção executiva do SNS não será extinta, garante ministra

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afasta qualquer possibilidade de extinguir a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ana Paula Martins falava em Gondomar, esta sexta-feira, depois do ministro Adjunto e da Coesão Territorial ter afirmado, em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", que o Governo não descarta uma possível extinção de um organismo, com o qual nem tudo corre bem.

“Não creio que o senhor ministro Castro Almeida tenha colocado, neste momento, em causa a existência da Direção Executiva. O programa do Governo é muito claro sobre essa matéria. Nós acreditamos que a Direção Executiva tem um papel para cumprir”, adverte a ministra.

Ana Paula Martins esclarece que "neste momento, não está em cima da mesa acabar com a direção executiva, porque acreditamos que a direção executiva tem um papel para cumprir".



Já sobre o antigo diretor executivo do SNS, a ministra da Saúde reitera que não tinha como saber mais sobre a acumulação de funções dde Gandra d'Almeida.

"Era muito claro no currículo do doutor Gandra d'Almeida que ele, durante aquele período em que esteve como diretor regional do INEM, acumulou funções. O que eu e o Governo conhecemos e conhecíamos era o que estava no currículo. Não havia forma de ter conhecimento de qualquer outra coisa", sublinha Ana Paula Martins.

Noutro plano, Ana Paula Martins, reconhece que o modelo de financiamento e de prazos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem de ser "aperfeiçoado" e que "há uma necessidade enorme de desenvolvimento da Rede Nacional".

Em causa, uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) que recomendou às ministras da Saúde e da Segurança Social que revejam o modelo de funcionamento e financiamento da rede de cuidados continuados.

A ministra admite que "o modelo de financiamento que hoje temos é um modelo que tem alguma fragilidade em termos não só dos valores - que têm de ser renovados e atualizados - mas também em termos dos prazos de pagamento, e isso é algo que nós temos mesmo que atalhar e conseguir resolver".