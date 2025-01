Ana Catarina Mendes "estupefacta" com "volte-face" de Pedro Nuno sobre imigração

Ana Catarina Mendes, dirigente do PS e ex-ministra adjunta de António Costa com a tutela das migrações, vê com "alguma estupefação" as declarações ao Expresso de Pedro Nuno Santos sobre imigração, defendendo que as críticas á manifestação de interesse feitas pelo líder do PS alteram "aquilo que tem sido a política de imigração defendida pelo Partido Socialista ao longo dos anos, e sobretudo ao longo dos últimos 30 anos".

Em declarações à Renascença, a eurodeputada socialista fala num "volte-face" por parte do líder do PS e defende que o "fim da manifestação de interesse é uma corrida às máfias para agarrarem as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade e que ficam entregues a redes de tráfico de pessoas e entregues à sua sorte". Ao contrário do que Pedro Nuno Santos defende na entrevista ao expresso, Ana Catarina Mendes refere que "a manifestação de interesse não é uma chamada de pessoas para vir para Portugal".

Ana catarina Mendes considera mesmo "um bocadinho contraditório" quando Pedro Nuno de Santos diz que até o fim do mês entregará um diploma no parlamento com um novo instrumento. "Ora, daquilo que se percebe desta entrevista, esse novo instrumento há-de ser isso sim a manifestação de interesse". Para a dirigente socialista a manifestação de interesse é um instrumento "absolutamente essencial para debelar um conjunto de fragilidades que possam existir designadamente na rede consular".

Há uma segunda preocupação sobre esta entrevista que deixa "perplexa" e "estupefacta" a eurodeputada do PS que é a frase de Pedro Nuno Santos sobre a necessidade de quem vem para Portugal "perceber que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que tem de ser respeitada". Esta posição do líder do PS trata-se, na opinião de Ana Catarina Mendes de "pedir que haja uma espécie de aculturação". "Eu não vou obrigar as pessoas a terem um comportamento diferente pela sua nacionalidade", diz a ex-ministra. Por tudo isto, Ana Catarina Mendes vê com "muita preocupação esta mudança de visão estratégica daquilo que deve ser uma política de imigração capaz de integrar a diversidade".





A ex-ministra adjunta de Costa junta-se assim às críticas que já tinham sido feitas por José Luís Carneiro também em declarações à Renascença. Para Ana Catarina Mendes a "enorme preocupação" que diz ter passa por concluir que o discurso de Pedro Nuno é "mais próximo da direita do que próximo daquilo que é a defesa do Partido Socialista dos cidadãos estrangeiros que chegam a Portugal", com a eurodeputada a confessar-se "muito espantada que Pedro Nuno Santos tenha ido ao encontro daquilo que o Governo quer que é o fim da manifestação de interesse".

Ana Catarina Mendes conclui que o que a "preocupa" é que o discurso da imigração "começa a ser um discurso crescente ao encontro dos discursos da direita e da extrema-direita por toda a Europa", com a dirigente do PS a avisar que não se pode "parar a imigração, porque não se pára o vento com as mãos". A opção, aconselha a ex-governante, é que é preciso "saber ter políticas capazes de integrar as pessoas que procuram melhores condições de vida noutros espaços geográficos, seja no continente europeu, seja em Portugal".