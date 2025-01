PCP Lisboa quer acabar com "liberalização" dos solos na capital

O PCP quer que a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa inclua uma classificação e uma programação dos solos, além de zonas de prioridade habitacional para habitação acessível. Em declarações à Renascença, o vereador João Ferreira defense ser necessário que o PDM “enfrente a crise habitacional em Lisboa” e seja um contributo para estancar “a perda de população residente”.

Os comunistas definem cinco os objetivos estratégicos que querem ver discutidos nas reuniões da câmara e em debates abertos à população: habitação, mobilidade, ambiente, reforço dos equipamentos na cidade e maior inserção da área metropolitana.

João Ferreira critica o que considera ser uma "visão liberal de cidade", defendida no plano de 2012. que define as linhas de funcionamento da cidade.

Na opinião do vereador, o PDM atual veio "agravar os problemas originais no desenvolvimento da cidade" porque "liberaliza o uso dos solos e combate a rigidez do planeamento", fazendo com que seja "o mercado promotor imobiliário a delinear o uso dos solos", ou seja, uma cidade liberal em que "nenhum plano é melhor que plano nenhum".

O eleito comunista considera que, com o tempo, a "função habitacional ficou cada vez mais constrangida com o crescimento da oferta hoteleira e de alojamento local", sendo que o "PDM em vigor" é incapaz de resolver o problema.

O vereador do PCP acrescenta que o modelo em uso para a habitação desde 2012 em Lisboa é semelhante ao que o Governo pretende agora fazer com a nova lei dos solos e que é este mesmo modelo que o partido quer confrontar com as opções "que estão a ser feitas" e que considera "muito perigosas".

João Ferreira diz que o Governo quer "aprofundar a visão" do PDM 2012 que "liberaliza o uso dos solos e deixa nas mãos do mercado da oferta e da procura o desenvolvimento da cidade" quando é necessário "valorizar as visões de planeamento, de programação do uso dos solos e adequação do uso dos solos àquilo que são as necessidades de determinada comunidade".