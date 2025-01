Caso das malas. Arruda vai desfiliar-se do Chega mas fica no Parlamento

Miguel Arruda, suspeito de ter furtado malas no aeroporto de Lisboa e em Ponta Delgada, anunciou esta tarde que vai desfiliar-se do Chega, mas vai continuar no Parlamento como deputado não inscrito. André Ventura, líder do partido, não vê esta solução com bons olhos e lembra que nenhum deputado é eleito sem o apoio de um partido, "só pela sua própria grandeza".

Na reunião que decorreu no parlamento e durou pouco mais de meia hora, André Ventura não conseguiu convencer o deputado a suspender ou renunciar ao mandato de deputado. No imediato, Ventura queria que Arruda ou suspendesse ou renunciasse ao mandato, o que deixaria a bancada parlamentar do Chega sem ser beliscada. É que, caso o deputado passe a não inscrito – como aconteceu, por exemplo, com o Livre (com Joacine Katar Moreira) ou o PAN (Cristina Rodrigues) no passado — o Chega passaria a ter 49 em vez de 50 deputados na sua bancada.