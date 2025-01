PS acusa Montenegro de cair no ridículo ao responsabilizar o anterior Governo pelo caso Gandra D’Almeida

O Partido Socialista acusou o primeiro-ministro de “manobra de diversão” e de cair no “ridículo” por responsabilizar o anterior Governo no caso das incompatibilidades de Gandra D’Almeida, o diretor executivo do SNS que está demissionário. As declarações foram feitas esta quarta-feira na Assembleia da República.

Na noite anterior, no Conselho Nacional do PSD, Luís Montenegro disse que nem ele nem a ministra da Saúde sabiam, nem podiam saber, do caso da acumulação de funções do CEO do SNS, uma vez que tinham ocorrido no anterior Governo.

Por isso mesmo, o deputado socialista João Paulo Correia acusa Luís Montenegro de uma “manobra de diversão” para desviar atenções e diz que o Governo cai no ridículo quando responsabiliza o Governo socialista por esta situação.

“O diretor executivo do SNS demissionário foi uma escolha do atual Governo. Não queiram atirar as responsabilidades para o anterior Governo de uma escolha deste Governo”, disse o deputado socialista João Paulo Correia.