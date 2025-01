Montenegro diz que não tinha como saber das incompatibilidades de Gandra d'Almeida

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta terça-feira à noite, no Conselho Nacional do PSD, que nem ele nem a ministra Ana Paula Martins sabiam das incompatibilidades do diretor executivo demissionário do SNS.

O primeiro-ministro diz que a segurança é uma das prioridades com o foco no policiamento de proximidade.

“Isto não é aderir a nenhuma agenda, é garantir os direitos e liberdades dos cidadãos. E é também uma condição essencial para garantir investimento”, disse o primeiro-ministro.

Outro tema que Luís Montenegro abordou no discurso foi o das eleições autárquicas, com o líder do PSD a reafirmar que o “objetivo eleitoral deste ano são as autárquicas” e o PSD quer ganhar a presidência das associações dos municípios e das freguesias.

PSD aprovou 43 candidatos autárquicos

A Comissão Política Nacional homologou, esta terça-feira à noite, os primeiros 43 candidatos autárquicos. E no Conselho Nacional, o secretário-geral do partido, Hugo Soares, disse que não haverá coligações autárquicas com o Chega.

"Com o Chega não é não", referiu Hugo Soares, segundo fontes à Renascença.

Em Cascais, e tal como a Renascença avançou em setembro, Nuno Piteira Lopes é o candidato do PSD, em Loures o partido volta a apostar em Nelson Batista.