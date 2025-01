Defesa de deputado do Chega diz que malas apreendidas estavam "carregadas de tralha"

A defesa do deputado do Chega acusado de roubos de malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada assegura a inocência de Miguel Arruda e diz que as buscas da PSP apenas levaram “três malas carregadas de tralha” com “roupa e umas garrafas de vinho e rum”.

Em declarações ao Observador, o advogado José Manuel Castro fala de uma “precipitação dos órgãos de polícia criminal”, com o deputado a confirmar às autoridades que as três malas lhe pertenciam.

Miguel Arruda irá ainda pedir o levantamento de imunidade parlamentar, se o Ministério Público não o fizer.