Governo só avança com negociações se oficiais de justiça suspenderem greve

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice admite que as negociações entre o Governo e os oficiais de justiça podem chegar a "bom porto" e que está a ser conseguida uma relação de "confiança" entre as duas partes.

Questionada esta terça-feira na audição regimental na comissão parlamentar de assuntos constitucionais, liberdades e garantias, a governante disse que está "muito confiante" com processo de negociação dos estatutos destes profissionais.

"Estabelecemos já uma confiança entre as partes que acredito que vão levar a bom porto", reconheceu a ministra da Justiça em resposta a questões do grupo parlamentar do PSD. O Governo coloca apenas um problema para o andamento das negociações com os dois sindicatos dos oficiais de justiça que são os pré-avisos de greve que existem semana após semana.

A secretária de Estado adjunta e da Justiça, Maria Clara Figueiredo, é quem está a liderar as negociações com os sindicatos e explicou aos deputados que já este ano houve uma reunião com os oficiais de justiça, onde o Governo apresentou uma proposta, ao que os sindicatos já responderam co uma contraproposta.

"Estamos a encontrar uma forma de avançar nas negociações", garante a secretária de Estado, mas a governante faz a ressalva que o executivo só "pretende iniciar as negociações sem protestos em curso", ou seja, sem greves prvistas. "Não queremos avançar neste clima de protesto, não nos parece adequado", avisa Maria Clara Figueiredo, que admite acreditar que vai "conseguir fazer isso".

"Se conseguirmos que os princípios da greve sejam suspensos aí sim poderemos avançar na negociação", sintetizou a secretária de Estado adjunta e da Justiça, recusando revelar o conteúdo das propostas e das contrapropostas, justificando que "a negociação ainda não aconteceu".

