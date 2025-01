Deputado do Chega alvo de buscas por suspeitas de furto

Miguel Arruda, deputado do Chega eleito pelo círculo dos Açores, foi alvo de buscas, esta terça-feira, devido a suspeitas de furto qualificado, avança o jornal “Público”.

As buscas decorreram na residência do deputado nos Açores e também na casa que ocupa quando está em trabalho parlamentar em Lisboa.

O deputado é suspeito de ter furtado malas nos aeroportos de Ponta Delgada e Lisboa, durante vários meses, sempre que voava para casa (no final da semana de trabalhos parlamentares) ou regressava ao continente.

O Ministério Público confirmou à Renascença "a realização de diligências no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa e no qual se investigam factos sem qualquer relação com as funções que exerce".

O crime de furto qualificado é punido com uma pena de prisão até cinco anos ou 600 dias de multa.

Antes de ser ouvido, a Assembleia da República terá ainda de levantar a imunidade parlamentar do deputado.