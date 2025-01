Caso das Gémeas. Sandra Felgueiras questiona "silêncios" do Presidente da República

A jornalista Sandra Felgueiras que divulgou o caso das gémeas na TVI/CNN levanta dúvidas sobre a ação do Presidente da República e garante que Belém "não agiu da mesma forma com outros casos sobre este mesma doença".

Ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso, esta terça feira, Sandra Felgueiras garantiu que "houve desigualdade no tratamento" do caso das gémeas. A jornalista sublinhou que "em nenhum outro caso o Presidente da República pediu que fosse uma assessora a tratar pessoalmente do assunto, em nenhum outro caso uma assessora liga para hospitais a pedir o que se passa", garantindo que em todos os outros é "chapa quatro, o assunto é encaminhado para o Governo e ele procederá como entenderá".

Sandra Felgueiras contou que contactou Marcelo Rebelo de Sousa pela primeira vez a 23 de outubro de 2023, dias antes de a reportagem ser publicada, através de mensagem que indiciava que necessitava de falar com o próprio.

De acordo com a jornalista, o caso das gémeas não foi mencionado nessa mensagem, mas no mesmo dia foi enviado um email com vários questões para o Hospital de Santa Maria por outro jornalista que acabou por se contactado por Marcelo Rebelo de Sousa no final desse mesmo dia.

Sandra Felgueiras contou que nessa chamada telefónica por Whatsapp, Marcelo Rebelo de Sousa disse ao colega que "sabia de tudo, sabia qual era o caso das gémeas e que o enviou para o Governo como faz todos os outos casos". A jornalista diz ter ficado com dúvidas. "Como é que o Presidente podia saber de algo que nunca lhe perguntamos sendo que a única unidade contactada tinha sido o Santa Maria?", questionou.

Acabou por ser agendada uma entrevista com o Presidente da República uma semana depois, a 2 de novembro de 2023 na véspera da publicação da reportagem. Sandra Felgueiras recorda que uma semana depois e depois de ter disso que ia ver com o chefe da Casa Civil o que se tinha passado, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou não se lembrar e nenhum contacto do filho, nem da nora.