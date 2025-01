Álvaro Santos Almeida é o novo CEO do SNS

Álvaro Santos Almeida foi escolhido para ser o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



A ministra da Saúde confirmou aos jornalistas a informação, inicialmente, avançada pelo "Observador", de que esta seria a decisão do Governo para substituir Gandra d'Almeida.

Ainda de acordo com o jornal online, o novo CEO terá indicações para cumprir as alterações ao modelo de organização previsto no Programa do Governo.

Álvaro Santos Almeida é professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde entre 2005 e 2010. Foi também ex-deputado do PSD.

Substitui António Gandra d’Almeida, que se demitiu na sexta-feira do cargo depois de uma investigação da SIC ter denunciado que acumulava funções de forma irregular.

[Notícia atualizada às 11h30 com a confirmação da ministra da Saúde]