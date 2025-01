Pedro Nuno Santos: "nacionalidade da criminalidade" não é relevante

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou esta segunda-feira que a "nacionalidade da criminalidade" não é relevante, sublinhando que o fundamental é uma atuação "implacável" contra o crime, para garantir a segurança do país.

Em declarações aos jornalistas em Barcelos, distrito de Braga, à margem de uma visita a uma fábrica têxtil, Pedro Nuno enfatizou que não importa a origem de quem comete os crimes.

"Relativamente à confusão que é muitas vezes feita com a nacionalidade da criminalidade, o que para nós é importante é que, independentemente da origem de quem comete um crime, a segurança, a justiça tem de atuar de forma implacável", referiu.

Pedro Nuno respondia a uma questão dos jornalistas sobre a alegada violação, na madrugada de domingo, de uma turista italiana na zona do Martim Moniz, em Lisboa.

"Independentemente da origem de quem comete o crime, não é a origem que é relevante, o que é relevante é o crime e temos de garantir que ele não exista ou que o conseguimos reduzir aos níveis mínimos que é possível", disse ainda o líder socialista.

Referiu que a segurança é uma "preocupação central" dos socialistas, sustentando que durante os governos PS a segurança "era maior do que noutros períodos" .

"Aliás, no último Governo do Partido Socialista, conseguiu-se reduzir a criminalidade violenta e aumentar até a perceção de segurança e a segurança do povo português. E é fundamental que ela seja preservada", rematou.