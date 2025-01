Montenegro diz que aumento dos combustíveis não é razão para alarme

Luís Montenegro considera que o aumento dos combustíveis desta semana não é motivo para alarme.

É a posição do primeiro-ministro, depois da subia nos preços a partir desta segunda-feira, com o litro de gasóleo mais caro cinco cêntimos e a gasolina três cêntimos.

O chefe do Executivo garante que se a tendência de subida se mantiver o Governo vai tomar medidas no plano fiscal. Algo que, no entanto, considera não se justificar - ao lembrar que os preços desta segunda-feira, não diferem muito da primeira semana de abril, quando o governo tomou posse.

Sem referência direta às críticas de Pedro Nuno Santos, no fim-de-semana, Montenegro pede mais rigor no que é dito sobre o tema. Para já, tudo se mantém no toca ao valor dos combustíveis.

Em alerta, está a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), apontando que o aumento dos combustíveis põe em risco a viabilidade das empresas de transporte de mercadorias.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,699 euros por litro enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,781 euros por litro

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava na passada sexta-feira 1,644 euros, enquanto o do litro da gasolina valia 1,751 euros.